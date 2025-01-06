В Таджикистане планируется начать работы по строительству метро в 2025 году

ДУШАНБЕ/Trend/ - В 2025 году планируется начать работы по строительству метро в Таджикистане.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство транспорта Таджикистана.

В ведомстве отметили, что завершить подготовку технико-экономического обоснования планируется в апреле-мае 2025 года, а точное проектирование строительства метро начнется уже в июне-июле.

"Первую ветку легкого метро в Душанбе планируется проложить с южной окраины города в центр, до Государственного цирка. Ее длина составит 10,5 километра. На этом участке подходящий рельеф, а строительство линии там обеспечит безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в марте 2022 года министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и председатель Национальной железнодорожной компании Южной Кореи Ким Хан Ён подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проектирование метрополитена в Душанбе. В Государственной целевой программе развития транспортного комплекса Таджикистана до 2025 года, принятой в 2011 году, также предусмотрена возможность строительства метрополитена.