Президент Таджикистана назначил нового министра обороны

ДУШАНБЕ /Trend/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил Эмомали Собирзода новым министром обороны страны.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

До назначения на новый пост Собирзода занимал должность первого заместителя министра обороны и начальника Генерального штаба Вооружённых сил Таджикистана.

Кроме того, другим указом президент Рахмон назначил Бободжона Саидзоду первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооружённых сил Таджикистана.

Ранее пост министра обороны занимал Шерали Мирзо, который новым указом назначен руководителем Управления по защите государственной тайны при правительстве Таджикистана.