Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Таджикистан

Президент Таджикистана назначил нового министра обороны

Таджикистан Материалы 23 января 2025 13:37 (UTC +04:00)
Президент Таджикистана назначил нового министра обороны

Читайте Trend в

Умар Абакыров
Умар Абакыров
Все материалы

ДУШАНБЕ /Trend/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил Эмомали Собирзода новым министром обороны страны.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

До назначения на новый пост Собирзода занимал должность первого заместителя министра обороны и начальника Генерального штаба Вооружённых сил Таджикистана.

Кроме того, другим указом президент Рахмон назначил Бободжона Саидзоду первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооружённых сил Таджикистана.

Ранее пост министра обороны занимал Шерали Мирзо, который новым указом назначен руководителем Управления по защите государственной тайны при правительстве Таджикистана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости