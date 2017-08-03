Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Герате

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Герат террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», - отмечается в послании.

Передав от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, глава государства пожелал народу Афганистана стойкости духа и мужества.

Ранее афганские власти сообщили, что во вторник на западе города Герат террорист-смертник подорвал себя перед зданием мечети, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам. Число погибших составило 29 человек, еще 64 человека получили ранения.

(Автор: Гусейн Гасанов)