Прикаспийские страны обсуждают в Туркменбаши вопросы судоходства

14 октября 2017 08:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийском г.Туркменбаши проходит очередное, восьмое заседание глав администраций морских портов Прикаспийских государств, сообщает в субботу утром госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсудят сотрудничество в области судоходства, морских грузовых перевозок, обеспечения безопасности мореплавания, развития портовой инфраструктуры, обмена логистической информацией, охраны морской среды Каспия.

"Отдельная тема встречи - наращивание потенциала и повышение международного рейтинга каспийских портов, в том числе за счёт модернизации их производственной инфраструктуры, технического переоснащения, внедрения современных технологий в сферу обслуживания
транспортных судов",- сказано в информации.

Ранее местные СМИ отмечали, что учитывая выгодное геоэкономическое положение страны, в Туркменистане придается большое значение развитию сферы морского и речного транспорта.

В настоящее время в структуру международного морского порта города Туркменбаши входят: нефтеналивные стоянки на 4 судна с годовой пропускной способностью груза 4,32 миллиона тонн, железнодорожно-паромная станция с возможностью одновременного обслуживания двух судов с годовой пропускной способностью груза 3,6 миллиона тонн, стоянки сухогрузных судов длиной 510 метров, закрытые и открытые склады, портовые и мобильные краны, контейнерные и автопогрузчики.

В 2014 году началась реализация проекта строительства нового международного морского порта Туркменбаши. В комплекс войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Общая площадь гавани составит более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров.

Туркменистан располагает значительными ресурсами нефти и газа. Для их доставки на международные рынки были приобретены и введены в эксплуатацию танкеры «Sumbar», «Hazar», «Jeýhun», «Bitarap», «Etrek», «Kenar», «Alaja».

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде соглашение по транспорту
Туркменистан 15 мая 19:42
Туркменистан предложил подготовить проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве прикаспийских стран
Бизнес 29 сентября 2014 17:57
Иран намерен увеличить товарооборот с прикаспийскими государствами до $10 млрд.
Бизнес 11 июня 2014 17:04
Согласованы принципы, которые лягут в основу Конвенции о правовом статусе Каспия - Лавров
Политика 22 апреля 2014 15:07
Россия выступает за создание новых площадок для обсуждения проблем Каспия
Политика 22 апреля 2014 11:27
В Ашхабаде пройдет заседание рабочих групп прикаспийских стран
Политика 2 марта 2014 20:37
В Баку проходит очередное заседание Комиссии по водным биоресурсам Каспия
Общество 24 апреля 2013 13:20
Прикаспийские страны обсудят в Баку вопрос освоения квот на вылов рыбы
Политика 19 апреля 2013 12:01
Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде предупреждение чрезвычайных ситуаций на море
Общество 16 апреля 2013 09:26
В Ашхабаде обсудят конвенцию о правовом статусе Каспия
Туркменистан 17 декабря 2012 10:23