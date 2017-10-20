Туркменистан модернизирует каспийский порт в Гарабогазе

20 октября 2017 08:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил держать под постоянным контролем ход реконструкции и модернизации морского порта "Bektaş" в прикаспийском городе Гарабогаз, пишет в пятницу газета Нейтральный Туркменистан.

Этот вопрос обсуждался на правительственном совещании.

На данном этапе проведены исследования морского дна и побережья Каспия, установлены объемы строительно-монтажных работ. Проектная мощность причала - 3500 тонн грузов в сутки. Тендер по этому проекту был объявлен еще в 2016 году.

Ожидается, что отсюда будет экспортироваться продукция с возводимого рядом японско-турецким консорциумом Mitsubishi Corporation и Gap Inşaat завода по производству минеральных удобрений. Сейчас здесь ведутся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Как сказано в материале, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что претворение в жизнь проектов по развитию промышленности призвано способствовать решению задач комплексной индустриализации регионов, диверсификации национальной экономики, созданию совместных
импортозамещающих и экспортно ориентированных производств в этой сфере.

Сделав акцент на необходимости внедрения самых современных технологий и передовых разработок при возведении производственных объектов и портовых сооружений, соблюдения всех требований экологической безопасности, глава государства поручил держать под
контролем и ход строительства этого предприятия.

На заводе будут производить в год - 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида. С его вводом годовой объём производимых в стране азотных удобрений превысит два миллиона тонн. Около трети этой продукции будет поставляться на внутренний рынок, остальное - на экспорт.

Это будет крупнейшее в стране предприятие подобного рода. Контракт оценен приблизительно в 1,3 миллиарда долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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