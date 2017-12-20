Туркменистан и ООН обсудили вопросы миграции

20 декабря 2017 20:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с постоянным координатором ООН и представителем Программы развития ООН Еленой Пановой, говорится в сообщении туркменского ведомства.

"Особо хочется отметить, что на встрече была дана удовлетворительная оценка тому, что Туркменистан придает важное значение и принимает активное участие в реализации глобальных планов и целей устойчивого развития ООН по вопросам миграции до 2024 года", - сказано в информации.

Стороны отметили значимость проведенной туркменской стороной гуманитарной акции в честь Международного дня нейтралитета - принятия в туркменское гражданство новых граждан страны.

Было отмечено, что такую же оценку этому мероприятию дал исполнительный комитет Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международная организация по миграции.

Напомним, что в честь Международного дня нейтралитета - 12 декабря 2017 года туркменскими гражданами стали 1690 человек. Это были представители 21 национальности, в числе которых - 1165 взрослых и 525 лиц, не достигших 18 лет. В гражданство Туркменистана в 2011-2016 годах было принято 6 455 человек.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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