В Туркменистане проводят зимовку скота

АШХАБАД/ Trend/ - Животноводческие хозяйства входящие в структуру
министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана держат
экзамен на проведение зимовки, пишет газета Нейтральный Туркменистан.
Заблаговременно были отремонтированы кошары и навесы, проведены
зооветеринарные мероприятия. В государственных овцеводческих
хозяйствах проходят зимовку более 1 миллиона 427 тысяч голов.
В статье сказано, что начата подготовка к периоду ягнения овец,
который начнется в конце февраля – начале марта. Большая часть мелкого
рогатого скота выращивается в Марыйском велаяте (области) - крупнейшем
животноводческом регионе Туркменистана.
"Мягкая зима обеспечила богатый объём естественных кормов для овец
и верблюдов. Также был заготовлен достаточный запас, примерно половину
из которых составили грубые корма, остальное – сено сеяных и
естественных трав",- пишет газета.
(Гусейн Гасанов)
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