В Туркменистане проводят зимовку скота

АШХАБАД/ Trend/ - Животноводческие хозяйства входящие в структуру

министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана держат

экзамен на проведение зимовки, пишет газета Нейтральный Туркменистан.



Заблаговременно были отремонтированы кошары и навесы, проведены

зооветеринарные мероприятия. В государственных овцеводческих

хозяйствах проходят зимовку более 1 миллиона 427 тысяч голов.



В статье сказано, что начата подготовка к периоду ягнения овец,

который начнется в конце февраля – начале марта. Большая часть мелкого

рогатого скота выращивается в Марыйском велаяте (области) - крупнейшем

животноводческом регионе Туркменистана.



"Мягкая зима обеспечила богатый объём естественных кормов для овец

и верблюдов. Также был заготовлен достаточный запас, примерно половину

из которых составили грубые корма, остальное – сено сеяных и

естественных трав",- пишет газета.



(Гусейн Гасанов)

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