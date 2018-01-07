В Туркменистане проводят зимовку скота

7 января 2018 11:00 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Животноводческие хозяйства входящие в структуру
министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана держат
экзамен на проведение зимовки, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

Заблаговременно были отремонтированы кошары и навесы, проведены
зооветеринарные мероприятия. В государственных овцеводческих
хозяйствах проходят зимовку более 1 миллиона 427 тысяч голов.

В статье сказано, что начата подготовка к периоду ягнения овец,
который начнется в конце февраля – начале марта. Большая часть мелкого
рогатого скота выращивается в Марыйском велаяте (области) - крупнейшем
животноводческом регионе Туркменистана.

"Мягкая зима обеспечила богатый объём естественных кормов для овец
и верблюдов. Также был заготовлен достаточный запас, примерно половину
из которых составили грубые корма, остальное – сено сеяных и
естественных трав",- пишет газета.

(Гусейн Гасанов)

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