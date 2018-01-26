Назначен посол Туркменистана в Латвии

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Латвии назначен Назаргулы Шагулыев, говорится в обнародованном в пятницу указе президента страны.

Дипломат одновременно останется главой дипмиссии в Беларуси.



Ранее сообщалось, что на высоком уровне обсуждаются возможности сотрудничества по сухопутному транзиту и логистике маршрутов между Туркменистаном и Латвией в целях разработки эффективных и взаимовыгодных решений для перевалки грузов.



Ведутся также переговоры и об использовании опыта Латвии в этой области в связи с развитием в Туркменистане морской инфраструктуры.

Напомним, что турецкая Gap Inşaat реализует проект по строительству в Туркменбаши морского порта стоимостью около 2 миллиардов долларов.



Туркменистан на Каспии граничит с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном. В последние годы здесь активизировались региональные транспортные проекты.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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