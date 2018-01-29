Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Кабуле

29 января 2018 08:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Кабул террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал семьям, родным и близким погибших слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале афганской столицы, где расположены и правительственные здания. По данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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