Глава Туркменистана распорядился вручить женщинам страны денежные подарки

1 марта 2018 20:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане по случаю международного женского дня (в период 1-6 марта) женщинам в торжественной обстановке вручат от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова денежные подарки в размере 40 манатов (11,4 доллара по официальному курсу).

Согласно распоряжению главы государства, подарки будут вручены женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

Туркменистан присоединился к основным международным актам о правах человека, включая декларации и конвенции о правах женщин.

Принцип гендерного равенства, создания равных возможностей для мужчин и женщин во всех областях общественно-политической жизни, в соответствии с Конституцией Туркменистана и общепринятыми международными нормами, определен одним из главных приоритетов государственной политики страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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