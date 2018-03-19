Туркменский сектор Каспия и его побережье – миграционное русло птиц Евразии и Африки

АШХАБАД /Trend/ - Туркменский сектор Каспия и его побережье являются руслом регулярного пролёта птиц Евразийского и Африканского континентов от тундр Палеарктики до незамерзающих водоемов и теплых побережий юга Азии, Африки, Австралии и Новой Зеландии, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

"Гнездящиеся на Каспии популяции улетают раньше своих северных соседей, уже в июле, так как летняя жара также приводит к нарушению кормовой базы. Пролёт северных популяций идёт после окончания пика августовской жары, быстро и малозаметно, часто на большой высоте", - сказано в статье.

На ранних стадиях перелётов, в конце февраля – марте, чаще встречаются виды птиц, гнездящиеся в средних широтах, где весна и лето наступают раньше, а обитатели холодных тундр – кулики или летят значительно позже, либо подолгу кочуют у гостеприимных берегов Туркменистана.

Орнитофауна Туркменистана, согласно данным, опубликованным в конце 2017 года насчитывала 434 вида, 381 из которых встречаются в Прикаспийском регионе. Эти виды представлены 18 отрядами и 5 основными категориями – оседлые - 15 процентов, гнездящиеся - 40, пролетные и зимующие - по 20 и залётные - 5 процентов. В апреле-начале мая в Прикаспии начнётся массовый пролёт более теплолюбивых видов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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