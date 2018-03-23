Туркменская сторона прокомментировала инцидент с иранским судном

23 марта 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние дни в средствах массовой информации Ирана и других государств получило распространение искаженная информация о, якобы, имевшем месте неправомерных действиях пограничных служб Туркменистана в отношении иранского судна, сообщили в пятницу Trend в посольстве Туркменистана в Азербайджане.

Туркменская сторона заявляет, что 21 марта 2018 года в территориальных водах Туркменистана, в 3-4 км от береговой линии Туркменистана, на Каспии пограничными службами Туркменистана была пресечена попытка контрабандного провоза крупной партии наркотических средств группой граждан Исламской Республики Иран, нарушивших государственную границу Туркменистана на моторной лодке.

Во время задержания указанные контрабандисты, не подчинившись командам пограничного наряда, предприняли провокационные действия в отношении туркменских пограничников, расцениваемые как посягательство на жизнь, в результате чего против нарушителей были применены силовые методы принуждения в строгом соответствии с законодательством Туркменистана.

В настоящее время по факту произошедшего случая сторонами в рамках действующих механизмов погранкомиссарских встреч проводятся соответствующие процессуальные мероприятия.

Туркменская сторона, заявляя о вышесказанном, подчеркивает, что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной.

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