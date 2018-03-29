Туркменистан рассчитывает на налаживание деловых контактов с инвесторами Узбекистана

29 марта 2018 10:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в четверг открылась трехдневная национальная промышленная выставка Узбекистана.

Свое приветствие участникам направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Выражаю уверенность в том, что этот смотр придаст важный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей, выводу на новый уровень партнёрства туркменских и узбекских предпринимателей, увеличению объёмов товарооборота, налаживанию деловых контактов с компаниями и инвесторами Узбекистана, широкому привлечению в национальную экономику иностранных капиталовложений", - отмечается в послании.

Следует отметить, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году. Недавно Гурбангулы Бердымухамедов пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года. Узбекистану было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны на данном этапе обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки. Туркменистан проводит переговоры с Узбекистаном и по закупке сельхозтехники и инструментов, ремонту грузовых вагонов различных типов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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