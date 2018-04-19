Туркменистан на 80-м месте в рейтинге сильнейших армий мира

БАКУ /Trend/ - Армия Туркменистана заняла 80-е место в рейтинге сильнейших армий мира — Military Strength Ranking 2018, говорится в сообщении Global Firepower Index.

Согласно рейтингу, сильнейшей среди армий государств Центральной Азии является узбекская, которая расположилась на 40-м месте.

Что касается других позиций региона, то Казахстан занимает 50-е место, Киргизия – 91-е, Таджикистан – 96-е.

В Military Strength Ranking 2018 оценено состояние вооруженных сил 136 стран. Аналитики рассматривали армии по 55 критериям – численность войск, техническое оснащение, финансирование, возможности для дополнительных затрат на оборону и прочее. В сравнении с результатами прошлого года пятерка лидеров осталась неизменной – США, Россия, Китай, Индия и Франция.

В 2017 году Туркменистан находился на 86 месте в рейтинге.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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