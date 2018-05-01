ОБСЕ консультирует Туркменистан по защите энергоинфраструктуры от природных катастроф

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар по вопросам защиты энергетической инфраструктуры от воздействия природных катастроф, говорится во вторник в пресс-релизе международной организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, военных и правоохранительных органов, Государственной сейсмологической службы при Академии наук и других соответствующих органов Туркменистана.

ОБСЕ таким образом содействует обмену передовым международным опытом в вопросах оценки возможных рисков, разработки эффективных мер реагирования, оценки воздействия и имплементации других механизмов, направленных на защиту энергетической инфраструктуры и укрепления энергетической безопасности.

Посол Наталья Дрозд, глава центра ОБСЕ в Ашхабаде, напомнила о решении Совета министров ОБСЕ в 2013 году в Киеве о защите энергетических сетей от природных и техногенных катастроф.

"Данное решение призывает государства-участников ОБСЕ с максимальной отдачей использовать ОБСЕ в качестве платформы для широкого диалога, сотрудничества, обмена информацией и ознакомления с примерами наилучшей практики в деле укрепления безопасности и физической защиты энергетических сетей в регионе ОБСЕ.

Совет министров 2013 года признает, что повреждение энергетических сетей может привести к серьезным экологическим проблемам, и призывает государства-участников ОБСЕ к укреплению сотрудничества по вопросам энергетики и окружающей среды в целях содействия безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ, отметила посол Дрозд.

Международные эксперты обратили внимание на управленческие подходы к защите энергетической инфраструктуры от природных катастроф и поделились методами предупреждения и ликвидации последствий землетрясений.

Участники также ознакомились с принципами управления и принятия решений при организации оперативного реагирования в случае природных катастроф и провели дискуссию по смягчению рисков возможных природных катастроф в Туркменистане.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 9-10 баллов, унесшее многочисленные жизни.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.