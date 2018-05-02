Туркменистан готовится к участию в World Expo 2020

2 мая 2018 14:58 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан готовится к участию в выставке World Expo 2020, которая состоится в Дубае (ОАЭ), говорится в сообщении туркменского правительства.

На выделенной для экспозиции площадке будет построен павильон в национальной туркменской стилистике, с инновационным техническим обеспечением, а территорию вокруг павильона намечено оборудовать техническими сооружениями и украсить зелёными насаждениями.

На одном из заседаний правительства Туркменистана отмечалась важность участия отечественных производителей в международных выставочных и деловых форумах, открывающих большие возможности для реализации экспортного и инвестиционного потенциала страны.

Выставка в Дубае пройдет под лозунгом: «Соединяя умы, создаем будущее». Согласно прогнозам, за шесть месяцев проведения выставки, в город планируется привлечь около 25 миллионов гостей.

Официальной площадкой для размещения выставочного павильона World Expo 2020 станет новый Dubai Trade Center, площадью в 438 гектаров, спроектированная специально для выставки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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