Президент Туркменистана проверил боеготовность армии

4 мая 2018 11:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов провёл внезапную проверку боеспособности национальной армии, пишет в пятницу газета «Нейтральный Туркменистан».

В целях совершенствования боевой выучки личного состава всех родов войск, глава государства отдал приказ министру обороны Яйлыму Бердиеву об оперативном приведении в установленном порядке воинских подразделений ВС в состояние боеготовности.

В информации говорится, что на учебно-тренировочном полигоне были представлены образцы современной военно-воздушной и специальной техники.

"Президент опробовал на практике один из квадроциклов, мощность его двигателя и маневренность при загрузке в военно-транспортный самолёт", - сказано в материале.

Нейтральный Туркменистан пишет, что авиация ВВС и войск ПВО страны технически оснащены самыми современными средствами вооружения, установками обнаружения противника и управления огнём, новейшей навигационной аппаратурой.

"В небе над полигоном военные самолёты выполняли различные виражи – вертикальный взлет, петли, обороты, фигуры высшего пилотажа. Группа десантников продемонстрировала точность прыжков с парашютом с заданной высоты", - сообщает газета.

С командного пункта, президент Туркменистана наблюдал на большом мониторе за учениями воинских частей. В нынешних учениях своё возросшее мастерство в обезвреживании и уничтожении сил условного противника, в том числе диверсионных групп, проникших на территорию государства, продемонстрировали военно-воздушные силы и ПВО, воинские формирования сухопутных войск, а также группы специального назначения. Согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует статусу позитивного нейтралитета. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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