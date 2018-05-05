Назначен начальник международного морского порта в Туркменбаши

5 мая 2018 08:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Начальником международного морского порта Туркменбаши назначен Аннадурды Косяев, говорится в обнародованном постановлении президента Туркменистана.

Порт находится в компетенции Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана.

Напомним, что 2 мая 2018 года состоялась торжественная церемония его открытия. Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU. Стоимость проекта, реализованного компанией Gap Inşaat (Турция) - более 1,5 миллиарда долларов США. С вводом нового прикаспийского порта в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турецкая компания завершила проект морского порта в прикаспийском Туркменбаши
Туркменистан 2 мая 11:12
Туркменистан готовится к открытию нового морского порта на Каспии
Экономика 21 апреля 09:05
Туркменистан в мае откроет на Каспии новый порт
Бизнес 27 февраля 11:18
Туркменбашинский залив номинирован на включение в Рамсарский список ценных водно-болотных объектов мира
Энергетика 2 февраля 13:03
В Туркменистане завершается проект строительства прикаспийского порта
Туркменистан 1 февраля 08:16
Минздрав Туркменистана приобретет лекарства и оборудование
Тендеры 19 декабря 2017 11:38
США и Афганистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 13 ноября 2017 13:12
Иранские инвесторы в 2017 году вложили в модернизацию астраханского порта 37 млн рублей
Иран 1 ноября 2017 14:34
Туркменистан модернизирует каспийский порт в Гарабогазе
Туркменистан 20 октября 2017 08:25
В Турции объявлено о передаче одного из портов в управление сроком на 36 лет
Тендеры 11 октября 2017 19:29
Строительство глубоководного порта Анаклия начнется в декабре
Грузия 11 октября 2017 17:34
Глава Туркменистана указал на низкие темпы морских грузоперевозок
Туркменистан 6 октября 2017 11:16
Туркменистан интенсивно развивает морскую инфраструктуру
Бизнес 14 августа 2017 10:40
Туркменистан обсуждает аспекты выполнения Рамсарской конвенции
Туркменистан 17 июля 2017 17:39
Туркменские НПЗ наращивают объемы производства
Энергетика 8 июня 2017 17:03
Туркменистан будет экспортировать химпродукцию через новый порт на Каспии
Бизнес 28 апреля 2017 18:06
В Греции порт Салоники продали за 232 миллиона евро
Бизнес 24 апреля 2017 20:39
Полад Бюльбюльоглу выступил на гала-концерте в Туркменбаши (ФОТО)
Культура 8 апреля 2017 13:49