Назначен начальник международного морского порта в Туркменбаши

АШХАБАД/ Trend/ - Начальником международного морского порта Туркменбаши назначен Аннадурды Косяев, говорится в обнародованном постановлении президента Туркменистана.

Порт находится в компетенции Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана.

Напомним, что 2 мая 2018 года состоялась торжественная церемония его открытия. Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU. Стоимость проекта, реализованного компанией Gap Inşaat (Турция) - более 1,5 миллиарда долларов США. С вводом нового прикаспийского порта в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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