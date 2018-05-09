В ООН обсудили ситуацию с правами человека в Туркменистане

9 мая 2018 14:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В ООН обсудили ситуацию с правами человека в Туркменистане, сообщает центр новостей ООН.

Замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выступил в отделении ООН в Женеве, где начала работу 30-я сессия рабочей группы Совета по правам человека.

Представитель официального Ашхабада сообщил, что его страна присоединилась к целому ряду международных договоров, сейчас рассматривается вопрос о присоединении к Римскому статуту - договору об учреждении Международного уголовного суда и к факультативному протоколу к Конвенции против пыток, положения которого позволяют правозащитникам без предварительных условий посещать тюрьмы стран - участниц протокола.

Туркменистан активно предоставляет гражданство лицам без гражданства и беженцам. В период с 2013-го по 2018 год паспорта Туркменистана получили 4 827 человек. По словам Хаджиева, Туркменистан расширяет доступ населения к интернету.

«На сегодняшний день в нашей стране количество абонентов мобильной и фиксированной сетей интернета превысило два с половиной миллиона», - сказал представитель Туркменистана.

Было подчеркнуто, что в Туркменистане ограничения доступа к интернету касаются только сайтов, связанных с терроризмом и экстремизмом. В 2017-2018 годах в стране были зарегистрированы шесть религиозных организаций.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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