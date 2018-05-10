В Ашхабаде на региональном уровне обсудили проблемы Арала

АШХАБАД /Trend/ - Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (МФСА) при содействии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) организовал в Ашхабаде встречу, посвященную развитию сотрудничества с международными партнёрами, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

В форуме приняли участие представители министерств и ведомств страны, Программы развития ООН (ПРООН), Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейского союза, Всемирного банка, Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC), Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Участники встречи обратили внимание на то, что в последние годы странами региона предприняты действенные меры в целях улучшения экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря. Последовательно укрепляется и расширяется взаимодействие с крупнейшими международными организациями, прежде всего, с ООН и её специализированными агентствами и учреждениями в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Подтверждением этому служит резолюция "Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала", единогласно принятая в апреле нынешнего года на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Предметом обстоятельного обмена мнениями стала концепция Специальной программы ООН по Аралу, сказано в информации.

Наряду с этим, были заслушаны сообщения о подготовке новой, четвёртой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), предусматривающей комплекс мер и проектов, нацеленных на улучшение экологии, социально-экономическое развитие региона, внедрение механизмов рационального водопользования, повышение качества жизни населения. С этой целью созданы региональные и национальные рабочие группы, состоящие из представителей структурных подразделений МФСА, специалистов министерств и ведомств государств-учредителей, международных экспертов, проводятся многосторонние консультации.

Созданный в девяностые годы МФСА нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшение экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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