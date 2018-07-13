Китай консультирует Туркменистан в вопросах развития малого и среднего бизнеса

АШХАБАД/ Trend/ - Министерство коммерции Китая организовало для

туркменских предпринимателей семинар, проходивший в городе Чанша

провинции Хунань, говорится в сообщении Союза промышленников и

предпринимателей Туркменистана. (СППТ)

В состав делегации вошли руководители и специалисты крупных

предприятий частного бизнеса Туркменистана, специализирующихся в

различных отраслях.

Лейтмотивом мероприятия стало развитие малых и средних предприятий

в Китае. Слушателям была представлена информация по выбору

конкурентной стратегии для малого и среднего бизнеса, методах его

стимулирования, различных фондах поддержки и видах кредитования, а

также приведены примеры организации инновационных предприятий.

В кулуарах семинара состоялись деловые встречи руководителей

туркменских предприятий частного бизнеса с китайскими коллегами.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по

поставкам природного газа - основным импортером является Китай. В то

же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила

закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели

стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты.

В марте 2017 года в своем отчете, Международный Валютный Фонд

(МВФ) отмечал, что Туркменистану в сложных внешних условиях для

поддержания динамичного, устойчивого роста необходимо улучшать деловую

и нормативную среду для оказания поддержки частного сектора.

Год спустя, МВФ призвал Туркменистан ослабить меры валютного

регулирования в отношении импорта и других текущих международных

платежей.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной

экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе

создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая,

валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой

торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной

инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, информационных,

консультативных и аудиторских центров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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