Китай консультирует Туркменистан в вопросах развития малого и среднего бизнеса

АШХАБАД/ Trend/ - Министерство коммерции Китая организовало для
туркменских предпринимателей семинар, проходивший в городе Чанша
провинции Хунань, говорится в сообщении Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана. (СППТ)
В состав делегации вошли руководители и специалисты крупных
предприятий частного бизнеса Туркменистана, специализирующихся в
различных отраслях.
Лейтмотивом мероприятия стало развитие малых и средних предприятий
в Китае. Слушателям была представлена информация по выбору
конкурентной стратегии для малого и среднего бизнеса, методах его
стимулирования, различных фондах поддержки и видах кредитования, а
также приведены примеры организации инновационных предприятий.
В кулуарах семинара состоялись деловые встречи руководителей
туркменских предприятий частного бизнеса с китайскими коллегами.
Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по
поставкам природного газа - основным импортером является Китай. В то
же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила
закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели
стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты.
В марте 2017 года в своем отчете, Международный Валютный Фонд
(МВФ) отмечал, что Туркменистану в сложных внешних условиях для
поддержания динамичного, устойчивого роста необходимо улучшать деловую
и нормативную среду для оказания поддержки частного сектора.
Год спустя, МВФ призвал Туркменистан ослабить меры валютного
регулирования в отношении импорта и других текущих международных
платежей.
Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной
экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе
создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая,
валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой
торговли.
Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной
инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, информационных,
консультативных и аудиторских центров.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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