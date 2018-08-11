До начала «Амуль-Хазар 2018»-«Turkmen Desert Race» осталось 30 дней

БАКУ/Trend/ - До начала «Turkmen Desert Race» «Амуль-Хазар 2018» осталось 30 дней. Это уникальное спортивное мероприятие, проводящееся в рамках девиза «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

Гонка в Туркменистане состоятся с 11 по 15 сентября 2018 года по маршруту Амуль-Хазар, а 9-10 сентября пройдут подготовительные дни.

В настоящее время в Туркменистане развернута активная подготовка к предстоящему в сентябре международному авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Предусматривается множество мер, ведь приём на высоком уровне многочисленных делегаций зарубежный гостей для нашей страны всегда является делом чести.

Ведётся соответствующая работа по строительству стоянок, пресс-центр, медпункт, сцена для выступлений мастеров искусств страны, места для проведения выставок, ряд других сооружений, а также посадочные площадки для малых самолётов и вертолётов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только выдвинул идею этих состязаний, но и лично патронирует её воплощение в жизнь.

На авторалли «Амуль—Хазар 2018» ожидается множество зарубежных спортивных команд. Сборную Туркменистана на этих крупных состязаниях будут представлять команды Центра автоспорта МВД и Национальной федерации по автоспорту. Помимо того, в освещении авторалли и рекламных роликах примут участие известные мировые телевизионные каналы, они будут осуществлять трансляции с места событий по всему миру.

Активная работа по популяризации и широкой презентации Международного ралли «Амуль-Хазар 2018» за рубежом проводится полным ходом. Недавно брифинги и презентации этого спортивного мероприятия состоялись в Посольствах Туркменистана в Саудовской Аравии, Турции, Японии, Азербайджане, Австрии и Республике Корея. В ходе презентаций были рассмотрены различные вопросы, связанные с вышеупомянутым международным спортивным мероприятием.

Также 5 августа 2018 года, в конференц-зале отеля “Спорт” состоялся медиа-форум, посвященный вопросам ознакомления с проведением в Туркменистане международного авторалли (Turkmen Desert Race) «Амуль – Хазар 2018».

В работе форума приняли участие ведущие специалисты в мире автоспорта, руководители международных транспортных организаций, представители посольств и международных организаций, а также иностранные журналисты, аккредитованные в Туркменистане, представители средств массовой информации из 16 стран, а также представители местных СМИ. Солидный состав делегатов медиа-форума свидетельствует об огромном интересе в мировом информационном пространстве к международному ралли.

Туркменистан повышает свой мировой авторитет, как страна, имеющая успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий международного уровня, в том числе и в автомобильном спорте. И накопленный опыт обогатит такой значительный проект, реализуемый на государственном уровне, как авторалли «Амуль-Хазар 2018».

На авторалли «Амуль—Хазар 2018» ожидается множество зарубежных спортивных команд. Международное авторалли задумано Туркменистаном, как международная спортивная площадка для диалога культур и народов, открывающая новые возможности для сотрудничества. Мы уверены, что автомобильная гонка «Амуль-Хазар 2018» надолго запомнится её участникам и многочисленным гостям и станет ещё одним вкладом Туркменистана в утверждение роли спорта как посла мира и дружбы».

Третий секретарь Посольства Туркменистана

в Азербайджанской Республике

Бахар Бердиева

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