Страны Центральной Азии обсудили в Туркменистане общие вопросы экологии и водопользования

АШХАБАД /Trend/ - В преддверии (24 августа) саммита глав государств - учредителей Международного Фонда спасения Арала (МФСА) в городе Туркменбаши состоялось рабочее совещание руководителей природоохранных ведомств стран Центральной Азии, говорится в четверг в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

На мероприятии затрагивались вопросы в рамках деятельности Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР).

Участники рассмотрели вопросы по усилению институциональной и правовой базы регионального сотрудничества и устойчивого развития в области охраны окружающей среды.

Руководители природоохранных ведомств стран Центральной Азии рассмотрели ход разработки региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии, сказано в материале.

Также сообщается, что в туристической зоне «Аваза», состоялось 74-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Центральной Азии.

Руководители водохозяйственных ведомств Центральной Азии – члены МКВК обсудили вопросы реализации лимитов и режимов работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2018 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья, ход подготовки программы по оказанию помощи странам Аральского моря (ПБАМ-4).

Основные цели данной программы - улучшение условий жизни людей, проживающих в бассейне моря, активизация сотрудничества стран Центральной Азии в решении экологической и социально-экономической проблематики, рационального использования водных ресурсов и адаптации к изменению климата.

В рамках совещания состоялась презентация регионального экологического центра Центральной Азии по реализации в регионе проекта “Smart Waters Project” и его промежуточных результатах, сказано в сообщении туркменского МИДа.

Отметим, что созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Официальный Ашхабад ранее выступил с инициативой о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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