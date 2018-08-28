Туркменские паломники вернулись из Мекки

28 августа 2018 12:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На родину вернулась группа туркменских паломников, совершивших хадж в Мекку и Медину, сообщает во вторник телеканал "Алтын Асыр".

"153 наших соотечественника - представители пяти велаятов (областей) страны и города Ашхабада – отправились в Королевство Саудовская Аравия, где присоединились к миллионам паломников, прибывших со всех уголков мира, чтобы поклониться священной Каабе", - говорится в репортаже.

Специальный авиарейс был организован службой «Туркменховаёллары» (Туркменские воздушные пути) по распоряжению президента страны.

В Медине туркменские паломники посетили места упокоения пророка Мухаммеда, его сподвижников, знаменитые мечети и другие святые места. По прибытии в Мекку они также совершили ритуалы хаджа, посетив главные святыни мусульманского мира, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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