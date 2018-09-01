Туркменистан реализует нацплан действий по борьбе с торговлей людьми

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде при участии Международной организации по миграции (МОМ) состоялся "круглый стол" по обзору прогресса выполнения Национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018 годы (НПД), говорится в субботу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие представители МОМ, посольства США в Туркменистане, министерства внутренних дел Казахстана, Государственной миграционной службы Кыргызстана, международные эксперты, сотрудники соответствующих институтов, правоохранительных органов, МИД и общественных организаций Туркменистана.

На мероприятии был проведен анализ проделанной работы по выполнению НПД на 2016-2018 годы и состоялось обсуждение дальнейшей совместной деятельности в этой сфере.

Участниками были рассмотрены вопросы разработки нормативно-правовой базы межведомственного и межсекторного сотрудничества по оказанию помощи жертвам торговли людьми, сказано в материале.

Была также рассмотрена возможность разработки проекта плана действий на последующий период.

Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. До этого, в июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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