Туркменистан и Китай обсуждают перспективы инвестиционного сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Правительственную делегацию Туркменистана в городе Урумчи принял губернатор народного правительства Синьцзян-Уйгурского Автономного района (СУАР) Китая Шохрат Закир, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Состоялось обсуждение аспектов инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Встреча прошла в кулуарах форума «Туркменистан-Китай: туризм на Великом Шёлковом пути», организованного госкомитетом Туркменистана по туризму и комитетом по развитию туризма СУАР.

"Туркменистан является уникальной страной и обладает большим потенциалом не только в сфере туризма, но и в торгово-экономической области", - приводятся в информации слова Эркина Тунияза, заместителя губернатора народного правительства СУАР.

Посол Туркменистана в Китае Чинар Рустамова акцентировала внимание на инвестиционном потенциале страны, ключевых векторах стратегии инновационного развития.

Туристические компании Туркменистана выразили готовность к изучению специфики приёма и обслуживания китайских путешественников, сказано в материале.

Отметим, что компании из КНР представлены на туркменском рынке в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах, транспорте, сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве.

Китай реализовал здесь ряд крупных проектов в газовой сфере. В частности, CNPC принимает участие в освоении договорной территории "Багтыярлык" и обустройстве гигантского газового месторождения "Галкыныш". С 2009 года Китай импортирует туркменский газ с перспективой увеличения до 65 миллиардов кубометров топлива в год.

Согласно данным на 2016 год, в Туркменистане действовало порядка сорока предприятий с участием китайского капитала, зарегистрировано около 70 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов США и 2,3 миллиарда юаней

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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