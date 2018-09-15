В туркменской Авазе проведут международный форум по туризму

АШХАБАД /Trend/ - В национальной туристической зоне «Аваза» у Каспия 9-10 октября 2018 года состоится международная выставка- конференция «Туризм и путешествия», сообщают организаторы мероприятия - Госкомитет Туркменистана по туризму и торгово-промышленная палата Туркменистана.

Цель выставки и конференции - стать коммуникационной и дискуссионной площадкой для налаживания деловых контактов между субъектами туристического бизнеса, финансовых, проектных и строительных организаций, производителей и поставщиков туристских товаров и услуг.

В рамках форума пройдут презентации туристического потенциала зарубежных и отечественных компаний, которые продемонстрируют свои перспективные проекты, продукцию и услуги.

Участники получат возможность ознакомиться с уникальными туристическими возможностями Туркменистана и его регионов, получить востребованную информацию о новых веяниях и тенденциях в индустрии путешествий и гостеприимства, сказано в материале.

В прошлом году аналогичный форум собрал делегатов из более чем двадцати государств: России, Китая, США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Германии, Чехии, Польши, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Дании, Сербии, Италии, Ирана, Индии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины и других.

Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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