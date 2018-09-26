Ватикан выражает поддержку статусу позитивного нейтралитета Туркменистана

АШХАБАД, /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Апостольской Нунциатуры (Ватикана) в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Полом Фитцпатриком Расселом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Посол Ватикана выразил всецелую поддержку позитивного нейтралитета и международных инициатив Туркменистана, выразил готовность и дальше поддерживать эти инициативы, сказано в материале.

Стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога на различных уровнях для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества.

Была выражена уверенность в том, что проводимые встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между Туркменистаном и Ватиканом.

Апостольская нунциатура в Туркменистане была учреждена на постоянной основе 10 июля 1996 года.

Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Туркменистане, и является апостольским нунцием по совместительству с резиденцией в Анкаре.

(Гусейн Гасанов)

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