Глава Туркменистана прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

29 сентября 2018 13:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Начался рабочий визит в Нью-Йорк правительственной делегации Туркменистана во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегация прибыла в США для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита ожидается выступление президента Туркменистана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, состоится туркмено-американский деловой форум. Ранее сообщалось, что запланированы также встречи на высшем уровне.

Согласно приоритетным позициям официального Ашхабада на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованным в туркменских СМИ, Туркменистан предложит объявить 2019 год «Годом мира и доверия» и провести в Ашхабаде конференцию по разоружению.

Туркменистан также предлагает создать глобальное партнерство для защиты интересов молодежи. В связи с этим Ашхабад готов принять у себя международный молодежный форум. Одной из основных его тем станет подготовка предложений по структуре, составу, методам работы и другим вопросам новой организации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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