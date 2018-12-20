Туркменистан и ООН обсудили имплементацию Целей устойчивого развития

20 декабря 2018 12:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча в рамках "круглого стола" по обсуждению вопросов имплементации Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщает Trend в четверг со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие представители министерств и отраслевых ведомств Туркменистана, главы представительств агентств и структурных подразделений ООН в Туркменистане.

2018 год заложил фундамент реализации 148 из 169 задач ЦУР, которые будут достигнуты Туркменистаном в среднесрочной перспективе по трем ключевым стратегическим сферам – экономике, социальной сфере и области экологической безопасности, сказано в информации.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова обратила внимание на то, что Туркменистан стал одним из первых государств в регионе, определившим для себя приоритеты устойчивого развития на предстоящие 15 лет.

Напомним, что в июне Программа развития ООН (ПРООН) и Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству в мобилизации финансирования развития для достижения ЦУР в Туркменистане.

ЦУР носит комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.

Речь идет о повсеместной ликвидации нищеты во всех её формах, обеспечении продовольственной безопасности, качественного образования, гендерного равенства, рациональном использовании водных ресурсов, принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранении океанов, морей и морских ресурсов и др.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Обнародовано число поездок граждан Турции с целью трудоустройства в страны Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 09:41
Туркменистан продлил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:24
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 09:21
ООН проводит реформы по трем направлениям - Гулам Исакзаи
Политика 19 декабря 21:16
Китайская национальная нефтегазовая корпорация готовит тендер в Туркменистане
Тендеры 19 декабря 18:48
Лента новостей
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
Объем перевалки грузов через порты Турции превысил 300 млн тонн – министерство
Бизнес 13:40
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:23
Казахстанская страховая компания объявила тендер
Тендеры 13:17
Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)
Социум 13:16
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 13:09
В Азербайджане до 93% учащихся обучается на родном языке - министр
Общество 13:05