ОБСЕ консультирует Туркменистан по вопросу обеспечения безопасности портов на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Туркменистане практический обучающий курс по обеспечению безопасности и процедурам контроля в морских портах, сообщает Trend со ссылкой на информацию международной организации.

Мероприятие для сотрудников силовых структур Туркменистана проводилось в международном морском порту на Каспийском море.

Эксперты из США и Великобритании представили такие концепции, как морская безопасность, границы и приграничные районы, уровни риска, ключевые примеры транснациональных угроз на морских границах, включая незаконный оборот наркотиков, пиратство и морской терроризм.

Участники обсудили проведение оценки безопасности планирование мер безопасности в портах, готовность к чрезвычайным ситуациям и систему контроля безопасности.

"В мае 2018 года в Туркменистане был торжественно открыт новый морской порт на Каспийском море, который станет региональной гаванью, соединяющей Европу и Азию", - приводятся в информации слова Дмитрия Загроцкого, временно исполняющего обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

По словам Загроцкого, для реализации повышенной мощности нового порта необходимо проводить курсы повышения квалификации по осуществлению контроля и процедурам безопасности в современных портах, в том числе на морских контрольно-пропускных пунктах, для сотрудников порта и правоохранительных органов, представленных в портах.

Программа тренинга включала практические занятие и обсуждение случаев из практики, касающихся контроля морской безопасности и процедур управления безопасностью в портах.

Состоялся также визит на территорию порта, во время которого были продемонстрированы методы досмотра багажа и пассажиров, процедуры регистрации судов и обеспечения их безопасности.

Участники подчеркнули важную роль использования современных технических средств и оборудования в целях эффективного противодействия транснациональным угрозам на морских границах, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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