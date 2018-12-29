Назначен посол Туркменистана в Румынии

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Румынии назначен Аннамаммет Аннаев, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ президента Туркменистана.

Отметим, что Туркменистан и Румыния договорились активизировать политико-дипломатические усилия по подписанию в перспективе политической декларации о создании транспортно-транзитного коридора Каспий - Черное море.

Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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