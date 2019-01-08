В туркменских Каракумах создается искусственное озеро

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания отметил значение сооружаемого в центре пустыни Каракумы рукотворного озера «Алтын асыр», сообщает Trend со ссылкой на информацию агентства «Туркмен довлет хабарлары».

Гидротехнический проект направлен на оздоровление окружающей среды, рациональное использование водных и земельных ресурсов.

"Этот важный экологический проект представляет собой создание единой системы коллекторов для целенаправленного сбора дренажных вод с орошаемых земель во всех регионах страны и отвода их в гигантскую естественную впадину Гарашор, находящуюся на северо-западе Туркменистана",- сказано в информации.

Эта котловина расположена на территории Балканского велаята (области). В настоящее время здесь скопилось около 580 миллионов кубометров воды. Глава государства поручил соответствующим руководителям совместно с учёными детально изучить состояние озера, определить объёмы воды, накопленной в рукотворном водоёме, её качество с целью использования для нужд сельского хозяйства, особенности сельхозкультур, выращиваемых в этом районе.

Речь идет также об использовании воды на землях, устойчивых к засолению, а также активизации работ по развитию животноводства, в частности, верблюдоводства в прилегающих к озеру районах, рыбного промысла.

Данный проект оценивается в несколько миллиардов долларов. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйской, Ахалской и Балканской областей раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая помимо прочего пустынные пастбища. Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы. Согласно первоначальным планам, общая емкость нового водоприемника составит 132 миллиарда кубических метров, а площадь водного зеркала - около двух тысяч квадратных километров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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