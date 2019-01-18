Россия и Туркменистан готовятся к переговорам в верхах

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел в Москве встречу с послом Туркменистана Батыром Ниязлиевым, сообщает Trend со ссылкой на информацию российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, включая подготовку к встречам на высоком уровне", - сказано в информации.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время, Россия - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратила закупки туркменского газа. В октябре прошлого года в Ашхабаде было объявлено, что стороны приступают к переговорам об условиях возобновления закупок «Газпромом» туркменского газа.

Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.