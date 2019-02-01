РФ и Туркменистан обсудят ряд проблем, затрагивающих интересы Каспийского региона

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5-6 февраля будет находиться в Ашхабаде, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита предусмотрена встреча c президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Состоятся переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

"Стороны рассмотрят основные вопросы двусторонней повестки дня, ряд международных и региональных проблем, затрагивающих интересы стран Каспийского региона", - сказано в информации.

Особое внимание будет уделено теме сотрудничества в рамках СНГ с учетом приоритетов председательства Туркменистана в этой организации в 2019 году. В ходе визита будет подписана программа сотрудничества между МИД России и МИД Туркменистана на 2019-2020 годы, говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский ОАО Газпром - традиционный торговый партнер - в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа. На данном этапе ведутся переговоры об условиях возобновления газовой сделки.

Кроме того, в 2019 году через Каспийское море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет российскую Махачкалу с туркменским портом Туркменбаши. Как сообщалось, в феврале может возобновиться транзит нефти Туркменистана через Россию: трейдер Vitol поставит сырьё с каспийских месторождений Челекен и Окарем в Махачкалу для прокачки в черноморский порт Новороссийск.

Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан в начале октября 2017 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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