В Туркменистане аккредитован дипломат из Бенина

19 марта 2019 08:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Бенина Иссираджоу Гомина Ибрахима (с резиденцией в Анкаре), сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Дипломат был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана и деятельностью местного парламента.

Иссираджоу Гомин Ибрахим отметил заинтересованность в активизации двусторонних торговых, деловых и культурно-гуманитарных контактов, в том числе в области туризма и спорта.

Дипломат также был принят в МИД Туркменистана. В ходе встречи стороны подчеркнули, что необходимо активизировать двусторонние визиты на различных уровнях, говорится в информации туркменского внешнеполитического ведомства.

Были высказаны предложения по созданию необходимой правовой базы для проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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