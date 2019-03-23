Назначен посол США в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом США в Туркменистане назначен Мэтью С. Климов, сообщает Trend со ссылкой на сайт Белого дома.

Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп. Климов, в настоящее время является старшим советником в канцелярии заместителя министра по вопросам управления в Госдепе США.

До этого он занимал должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО в Брюсселе, Бельгия и был офицером армии США с 1974 по 2003 год. Отметим, что дипломатические отношения двух стран были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них межгосударственных и межправительственных – 53, межведомственных – шесть.

За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе: – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие. В 2008 году был образован туркмено-aмериканский деловой совет. По состоянию на первое мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов США и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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