Назначен посол США в Туркменистане

23 марта 2019 15:37 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом США в Туркменистане назначен Мэтью С. Климов, сообщает Trend со ссылкой на сайт Белого дома.

Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп. Климов, в настоящее время является старшим советником в канцелярии заместителя министра по вопросам управления в Госдепе США.

До этого он занимал должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО в Брюсселе, Бельгия и был офицером армии США с 1974 по 2003 год. Отметим, что дипломатические отношения двух стран были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них межгосударственных и межправительственных – 53, межведомственных – шесть.

За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе: – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие. В 2008 году был образован туркмено-aмериканский деловой совет. По состоянию на первое мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов США и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан проинформировал ООН о госполитике в сфере противодействия наркообороту
Туркменистан 15:34
Туркменистан нацелен на сотрудничество с «Toyota»
Бизнес 15:28
Туркменистан планирует расширить авиасообщение с Азиатско-Тихоокеанским регионом
Бизнес 15:13
Туркменистан намерен предложить Японии инвестировать в газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 15:10
Туркменистан и Япония обсудят совместные нефтегазовые инвестпроекты
Энергетика 15:00
Шакил О'Нил стал новым лицом рекламной кампании сети пиццерий Papa John's
В мире 12:42
Лента новостей
В Могадишо боевики "Аш-Шабаб" убили замминистра труда
Другие страны 16:00
Во Франции активисты крадут портреты Макрона из правительственных зданий
Европа 15:48
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде, посвященном «Национальному дню» Пакистана (ФОТО)
Политика 15:47
В Баку прошел финал Top Model Azerbaijan 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 15:44
Туркменистан проинформировал ООН о госполитике в сфере противодействия наркообороту
Туркменистан 15:34
Туркменистан нацелен на сотрудничество с «Toyota»
Бизнес 15:28
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иракскому коллеге
Политика 15:26
В Афганистане ликвидировали двух ключевых лидеров талибов
Другие страны 15:26
Туркменистан планирует расширить авиасообщение с Азиатско-Тихоокеанским регионом
Бизнес 15:13