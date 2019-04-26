Туркменистан обнародовал график мероприятий в рамках председательства в СНГ

26 апреля 2019 12:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в 2019 году председательствует в СНГ, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство

Согласно плану мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в 2019 году в СНГ, в Ашхабаде планируется провести ряд мероприятий.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 31 мая; XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств СНГ - 15-16 мая; заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства государств СНГ - 15 мая.

Реализуемые под руководством Туркменистана мероприятия направлены на сохранение мира и безопасности, обеспечение устойчивого развития, последовательное развитие сотрудничества в торгово-экономических, культурно-гуманитарных сферах на пространстве СНГ, сказано в информации.

Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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