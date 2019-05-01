Туркменистан отмечает потенциал поступательного развития двусторонних отношений с Украиной

1 мая 2019 22:54 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем послании Владимиру Зеленскому по случаю его избрания на пост президента Украины обращает внимание на возможности поступательного развития туркмено-украинских отношений, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительства.

В частности, глава Туркменистана отметил, что "высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между двумя странами, послужит прочной основой для поступательного развития туркмено-украинских отношений на благо народов двух стран".

Туркменистан, являясь одним из ключевых игроков на энергетическом рынке в Центральной Азии и Каспийском регионе, выступает за диверсификацию поставок энергоносителей на мировые рынки.

Следует отметить, что до начала 2006 года Украина получала туркменский газ по прямым договорам через российские трубопроводы. В 2014 году руководство Киева заявляло, что две страны могут объединить усилия с целью проработки альтернативных маршрутов поставок газа как для собственных потребностей, так и для последующего экспорта в Европу.

На сайте украинского посольства сказано, что Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии.

Украинские субъекты хозяйствования привлекались к строительству на территории Туркменистана масштабных инфраструктурных объектов общегосударственного значения, сооружению сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей.

Главные статьи экспорта в Туркменистан: железнодорожные вагоны, продукция агропромышленного комплекса, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. Импорт товаров из Туркменистана в Украину состоял в основном из продукции нефтепереработки, шерсти и хлопка, текстиля.

По информации украинской стороны, в 2016 году внешнеторговый оборот Украины с Туркменистаном составил 440,04 миллионов долларов США. Экспорт – 365,01 миллионов долларов США, импорт – 75,03 миллионов долларов США. Положительное сальдо – 289,98 миллионов долларов США.

В 2016 году показатели торговли товарами достигли 143,64 миллионов долларов США. Экспорт составил 109,11 миллионов долларов США; импорт – 34,53 миллионов долларов США. Положительное сальдо – 74,58 миллионов долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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