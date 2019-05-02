Туркменистан выразил готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Японией

2 мая 2019 09:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Императору Японии Нарухито в связи с его восхождением на престол, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное письмо.

Глава государства выразил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов двух стран.

В послании также отмечается высокий уровень отношений между Туркменистаном и Японией в политической, торгово-экономической, социальной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отметим, что импульс деловому партнерству придал официальный визит в октябре 2015 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан, в ходе которого были подписаны меморандумы в области освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были заключены соглашения по ряду проектов общей стоимостью в 18 миллиардов долларов США.

Кроме того, Япония проявляет интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры крупнейшего в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш".

Напомним, что с участием японских компаний уже осуществлён ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них - комплекс заводов по производству аммиака и карбамида в Марыйском велаяте (области), завод Garabogazkarbamid и полимерный комплекс в Балканском велаяте.

Туркменистан, занимая одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа, в последние годы активно взялся за диверсификацию экономики. В частности, намечено строительство инновационных еще ряда газохимических комплексов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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