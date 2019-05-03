Туркменистан и США обсудили совместные усилия по урегулированию ситуации в Афганистане

3 мая 2019 10:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись очередные туркмено-американские политические консультации, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Американскую делегацию возглавил Марк Муди, представитель бюро по делам Южной и Средней Азии Госдепартамента США.

На встрече состоялось обсуждение и региональных вопросов, в том числе усилий стран по урегулированию ситуации в Афганистане, сказано в информации.

Стороны отметили важность взаимодействия в рамках регионального сотрудничества в формате «С5+1», целью которого выступает расширение внутрирегиональных отношений со странами Центральной Азии. Были намечены механизмы сотрудничества в областях безопасности и экономики.

Отметим, что официальный Ашхабад периодически выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте. Примерами тому являются проекты строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАИП), прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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