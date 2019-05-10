В Ашхабаде проведут международную выставку текстильной и ковровой продукции

10 мая 2019 11:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международную выставку ковровой и текстильной продукции запланировано провести в Ашхабаде 26-27 мая 2019 года, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на организаторов мероприятия - министерство текстильной промышленности и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Отметим, что в Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития индустрии текстиля. Здесь перерабатывается до 70 процентов выращиваемого сырья.

Данная сфера в стране представлена широким экспортным ассортиментом – от хлопкового волокна и пряжи до готовых швейных и трикотажных изделий, которые производят крупнейшие в Центральной Азии комплексы, расположенные в столице и во всех регионах страны.

Существенную часть поставляемой за рубеж продукции Туркменистана составляют изделия домашнего текстиля, спортивной и джинсовой одежды, выпускаемые под всемирно известными торговыми марками Puma, Wal-Mart, Bershka, Pool&Bear, River Island, Cosco. Текстильная отрасль Туркменистана включает более 70 текстильных и швейных предприятий, из которых около половины относятся к высокотехнологичным.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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