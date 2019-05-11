Туркменистан утвердил региональные документы в сфере безопасности Каспия

11 мая 2019 09:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил международные документы, подписанные 12 августа 2018 года в Актау во время саммита глав прикаспийских государств, сообщает в субботу Trend со ссылкой на обнародованные постановления.

Речь идет о двух протоколах, которые касаются согласованных действий пограничных ведомств и сотрудничества в борьбе против терроризма, в дополнение к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море.

Напомним, что делегация Туркменистана в апреле приняла участие во встрече делегаций оборонных ведомств прикаспийских государств, проходившей в Астрахани. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с выполнением Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, подписанного в Актау в августе прошлого года по итогам V Саммита глав Прикаспийских государств.

На встрече стороны подтвердили высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств, а также выразили готовность обсудить в перспективе проект Соглашения о мерах доверия на Каспии.

Данный документ нацелен на обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил государств Каспийского региона.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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