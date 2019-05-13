ЕБРР отметил золотой наградой проект тепличного хозяйства в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Туркменская компания «Хош Заман» получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) награду за выдающийся вклад в обеспечение экологической устойчивости, сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Церемония награждения состоялась в Сараево (Босния и Герцеговина), в рамках 28 ежегодного собрания и бизнес-форума ЕБРР. Туркменская компания получила «золото» в категории «Устойчивость к изменению климата».

Как отметили эксперты, работа агропредприятия в зоне Центральной Азии, с преобладающим сухим климатом сопряжена с особыми производственными рисками, и, компания «Хош Заман», приняв во внимание последствия изменения климата, стала более конкурентоспособным предприятием, сказано в информации. Компания внедрила в свое производство гидропонные теплицы - высокоэффективную технологию, которая позволяет выращивать томаты без использования почвы и с уменьшенным потреблением воды, экономя колоссальный её объем, эквивалентный объёму заполнения 34 олимпийских бассейнов в год.

Проект по расширению и совершенствованию тепличных хозяйств «Хош Заман» был номинирован на премию «Зеленой инициативы» среди 52 похожих проектов в странах операций ЕБРР в 2018 году. Ежегодные награды организуются ЕБРР в целях привлечения внимания к достижениям в области «зеленой экономики», предоставляя банку, возможность отметить бизнес, который отличается инновациями, передовой практикой, устойчивым развитием и наращиванием потенциала, отмечает СППТ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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