В Туркменистане открылся международный газовый конгресс

АШХАБАД /Trend/ - Во вторник в прикаспийской Авазе в Туркменистане открылся двухдневный международный газовый конгресс. Об этом сообщает Trend со ссылкой на организатора мероприятия - госконцерн «Туркменгаз» при участии британской Gaffney, Cline and Associates.

В рамках мероприятия будут представлены обзоры газового рынка Туркменистана и последних газохимических проектов, ведущие нефтегазовые компании мира выступят с презентациями. Большое внимание будет уделено проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сказано в информации. В работе конгресса принимают участие представители ведущих нефтегазовых компаний, крупнейших международных организаций и финансовых институтов мира. Среди них: Hyundai Engineering, Kawasaki, Shell, Petronas, Gaffney, Cline and Associates, NAPECO, Vitol, CNPC, Dragon Oil, ENI, Buried Hill и другие компании. В кулуарах бизнес-форума состоится обсуждение иностранных компаний с представителями туркменского ТЭК актуальных вопросов совместного ведения бизнеса. В информации сказано, что Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире и второе место в СНГ (после России) по запасам природного газа. Газовое месторождение «Галкыныш» является одним из крупнейших на планете. Добычу природного газа планируется довести к 2030 году до 250 миллиардов кубометров в год, а добычу нефти - до 110 миллионов тонн в соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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