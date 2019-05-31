Туркменистан пригласил страны СНГ к участию в газопроводном проекте ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан пригласил страны СНГ к участию в газопроводном проекте Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское правительство.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании совета глав правительств в Ашхабаде отметил, что работы над проектом газопровода ТАПИ "уже идут полным ходом".

"Этот проект открывает перспективы для участия в нём заинтересованных государств СНГ. Речь может идти о строительстве сопутствующей инфраструктуры, сервисных услугах, поставках оборудования и техники, необходимых для осуществления проекта", - приводятся в информации госагентства "Туркмен довлет хабарлары" слова главы государства.

Бердымухамедов затронул вопрос долгосрочных поставок энергоносителей в сопредельные с СНГ регионы в восточном и южном направлениях – Китай, Афганистан, Пакистан, Индию.

"Ряд стран Содружества входит в число крупнейших в Евразии производителей и поставщиков углеводородов. Мощная ресурсная база, транзитные преимущества делают возможным осуществление крупномасштабных, во многом уникальных проектов по доставке энергоносителей на международные рынки", - отметил глава Туркменистана.

По его словам, яркий пример тому строительство газопровода из Туркменистана в Китай, часть которого пролегла по территориям Узбекистана и Казахстана.

Отметим, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале 2018 года. Пакистан планирует начать работы в этом году. Общая протяженность газопровода ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

Лидером TAPI Pipeline Company Ltd является "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций и выполняющий функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире и второе место в СНГ (после России) по запасам природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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