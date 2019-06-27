США стремятся укреплять дружественные отношения с Туркменистаном - Дональд Трамп

АШХАБАД /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову подчеркнул свое стремление укреплять существующие между странами дружественные отношения, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обнародованное в местных СМИ послание.

Письмо приурочено к тому, что в Туркменистане к своим обязанностям приступил новый посол США Мэттью С.Климов.

"Он хорошо осведомлён о взаимных интересах двух наших стран и разделяет моё искреннее стремление сохранять и укреплять существующие между нами долгосрочные дружественные отношения", - отмечает Трамп.

Ранее сообщалось, что Вашингтон окажет всемерное содействие диверсификации рынков экспорта газа из Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по его запасам.

Мэтью С. Климов, выступая недавно в Сенате, отметил, что "приложит все усилия для содействия диверсификации рынков экспорта газа Туркменистана — через Каспийское море, а также в Южную Азию".

Отметим, что Белый Дом поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский - через Азербайджан и Турцию в Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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