Туркменистан готовиться к проведению первого Каспийского экономического форума (ВИДЕО)

27 июня 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запланированный на август текущего года первый Каспийский экономический форум станет одним из важных событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран, обусловленного принятием такого важнейшего международно-правового документа, как подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспия, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В рамках форума состоится обсуждение развития экономик стран Каспийского региона в глобальном контексте, а также изучены вопросы создания условий для реализации крупных проектов. Будет также рассмотрена инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслей экономики стран региона.

АМИ "Trend" представил видеоролик, посвященный предстоящему первому Каспийскому экономическому форуму.

(Автор: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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