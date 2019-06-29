В Ашхабаде прошел международный медиа-форум, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму (ФОТО)

АШХАБАД- БАКУ /Trend/ - В Ашхабаде в Archabil Hotel прошел медиа-форум, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан), сообщает корреспондент Trend с места события.

На открытии модератор мероприятия, советник посольства Туркменистана в России Сердар Дурдыев отметил, что первый Каспийский экономический форум станет одним из важных событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран.

«На состоявшемся в сентябре 2014 года в Астрахани IV Саммите глав прикаспийских государств президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым были озвучены предложения о подготовке двух новых соглашений - в области транспорта и торгово-экономического сотрудничества на Каспии, а также о создании Каспийского экономического форума. На пятом Каспийском саммите 12 августа 2018 года в городе Актау президентами пяти прикаспийских государств была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, ставшая историческим событием. По итогам саммита президенты прикаспийских государств приняли коммюнике. В этом документе отражена инициатива президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении первого Каспийского экономического форума в 2019 году в Туркменистане», - отметил Сердар Дурдыев.

В работе форума приняли участие представители международных СМИ, в том числе АМИ Trend. Были представлены видеоматериалы, посвященные экономическому развитию Туркменистана, значимости и перспективам первого Каспийского экономического форума. Также состоялась презентация официального сайта форума CEFavaza2019.gov.tm на трёх языках - туркменском, русском и английском. Новый интернет ресурс предлагает информацию о первом Каспийском экономическом форуме и концепции его проведения. Кроме этого на сайте можно узнать о Национальной туристической зоне «Аваза» и Туркменистане в целом. Там же смогут пройти онлайн-регистрацию участники форума.

Выступившие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Бердинияз Матиев, заместитель министра промышленности и коммуникаций Баймурад Аннамаммедов, заместитель руководителя агентства Türkmenawtoulaglary министерства промышленности и коммуникаций Джумагельды Гараев, заместитель руководителя Государственного концерна Tükmengaz Акмурад Чарыев, заместитель руководителя Торгово-промышленной палаты Довдетгельди Реджепов рассказали о подготовке к Форуму и пригласили к участию делегации прикаспийских государств.

Было отмечено, что в рамках форума состоится обсуждение развития экономик стран Каспийского региона в глобальном контексте, а также изучены вопросы создания условий для реализации крупных проектов. Будет также рассмотрена инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслей экономики стран региона. Проведение этого мероприятия станет важным составляющим процесса дальнейшей реализации сотрудничества на Каспии.

Форум состоит из трёх частей – международная Конференция, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

В рамках первой части Форума – 12 августа 2019 года будет организована международная Конференция по следующим вопросам:

- реализация совместных инвестиционных проектов и программ;

- обмен опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон;

- обмен опытом в области законодательства, стандартов, правил и статистической информацией в экономической сфере;

- сотрудничество в сфере цифровой экономики;

- развитие сотрудничества между регионами прибрежных государств;

- создание совместных предприятий.

Параллельно с Конференцией организуются бизнес-форумы и круглые столы.

По второй части Форума – 11 - 12 августа 2019 года организуется Каспийская выставка инновационных технологий.

По третьей части Форума – 12 августа 2019 года организуются встречи представителей Сторон, деловых кругов и компаний, подписание документов.

В течение Первого Каспийского экономического форума организуется также и культурная программа.

За день до Форума, 11 августа 2019 года, пройдет встреча министров компетентных органов Сторон, ответственных за имплементацию Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. На повестку дня выносится рассмотрение вопросов практического осуществления указанных соглашений.

Параллельно со встречей министров компетентных органов Сторон, 11 августа 2019 года, проводится встреча представителей деловых кругов прикаспийских государств, подготовка Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств.

На Форум также приглашаются делегации заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону и руководители, и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.

(Автор: Вугар Иманов)

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