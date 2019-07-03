ЕБРР укрепляет деловое партнерство с бизнесменами Туркменистана

3 июля 2019 14:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) Александр Дадаев встретился в Ашхабаде с главой местного представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Энгином Гоксу, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Собеседники высказались за укрепление делового партнерства, сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества СППТ и ЕБРР в рамках реализуемых местными предпринимателями проектов по освоению природных богатств страны, созданию крупных промышленных производств и сельскохозяйственных комплексов, развитию туристической отрасли и в области цифровизации.

Отметим, что по данным на 2018 год, ЕБРР инвестировал более 250 миллионов евро в различные отрасли экономики Туркменистана в рамках 65 инвестиционных проектов по всей стране, а также поддержал более чем 200 предприятий в рамках консультационных проектов.

ЕБРР был создан в 1991 году и его инвестиционные инструменты используются в целях установления рыночной экономики и демократии в 30 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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